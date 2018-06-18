Президент Панамы посетил Россию и посмотрел матч открытия мундиаля

Между Россией и Панамой пока нет налаженных торгово-экономических отношений, если не считать разовые поставки грузов, в основном, машинного оборудования. Целью состоявшегося форума в этой связи как раз является формирование представления о потенциальных деловых партнерах обеих стран.

- Панама – очень интересная страна . Конечно, она по многим параметрам интересна для нас с точки зрения логистики, доставки товаров, грузов по странам Латинской Америки, а не только в саму Панаму. Второе – это логистический центр для туризма, – говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

На бизнес-форуме российские предприниматели презентовали проекты, которые можно реализовать в Панаме. Среди участников – различные производства Липецкой области, резиденты Особой экономической зоны Калининграда и другие.

- Мы считаем, что выстроить отношения с Россией – это вызов для нас, потому что у нас уже есть сообщения с разными европейскими и азиатскими странами. Я бы так же хотел, чтобы Москва стала тем городом, через который ведется прямое воздушное сообщение с нашей страной, – говорит президент Панамы Хуан Карлос Варела.

По его словам, прямое сообщение Россия-Панама позволит увеличить поток пассажиров в Панаму. Это будет способствовать развитию бизнеса, торговли и другим важным аспектам взаимоотношений двух стран.

По словам президента ТПП России Сергея Катырина, перед палатой стоят сейчас три важные задачи: максимальное информирование российского бизнеса о возможностях Панамы, подключение регионов к налаживанию межстранового сотрудничества и активизация деятельности по участию во взаимных выставках. Тем более, для развития российско-панамского сотрудничества есть потенциал в разных видах бизнеса – фармацевтики, энергетики, инфраструктуры, туризма, транспорта и телекоммуникаций.

Панама – крупный игрок на мировой бизнес-арене. Находясь чуть севернее экватора, страна соединяет две Америки – Северную и Южную. Панама имеет авиационное сообщение с 35 странами мира и 2 крупных порта, один из которых расположен в Тихом океане, второй в Атлантическом.

Оба порта ежегодно принимают в общей сложности более 7 миллионов грузовых контейнеров. Говоря упрощенно, каждая 20-я в мире посылка проходит через панамский канал: он пропускает через себя 5% мировой торговли.