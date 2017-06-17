В Уфе обсудят роль Минтимера Шаймиева в диалоге культур

В Башгосуниверситете пройдет научно-практическая конференция «Минтимер Шаймиев и диалог культур ХХI века: консолидирующая роль лидера в многонациональном и поликонфессиональном российском обществе». Она назначена на 10 октября и посвящена 80-летию татарского лидера.

Как следует из сообщения информагентства "Татар-информ", конференцию организует "научно-педагогическое и культурно-просветительское сообщество Башкортостана". Она состоится в большом зале университета. Инициаторами выступили являются кафедра татарской филологии и культуры БашГУ, Тюркский национально-просветительский центр «Рамазан» РБ.

- Цель конференции – осмысление консолидирующей роли национальной культуры в современном... российском обществе сквозь призму культурно-просветительской и организаторской деятельности Минтимера Шаймиева, - говорится в сообщении. - Предполагается, что данный проект станет еще одним шагом для сближения двух братских республик, для укрепления диалога культур между татарским, башкирским и другими народами.

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