В Башкирии назначили нового заместителя министра финансов

В Башкирии назначили нового заместителя министра финансов
В Башкирии назначили нового заместителя министра финансов
Сегодня, 17:29ПолитикаАнна КононоваФото: Правительство РБ
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал распоряжение о назначении Нелли Бердиной на пост заместителя министра финансов республики.

Нелли Бердина является уроженкой Уфы. Она окончила Московский технологический институт и БАГСУ при президенте Башкирии. В 1990–1991 годах — специалист сектора по контролю за ценами в службе быта Госкомитета по ценам. После, до 1998 года, работала в отделе по надзору за соблюдением законодательства на фондовом рынке и рынке ценных бумаг Государственного комитета Башкирии по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. С 1998 по 2010 год Нелли Бердина была главным специалистом, а затем начальников правового отдела Комиссии РБ по рынку ценных бумаг. С 2010 года работает с Минфине Башкирии.

В 2010 году Нелли Бердина получила Почетную грамоту министерства финансов Башкирии. В 2019 году ей вручили Благодарность министра финансов России. В 2012 году Бердина удостоилась чина советника государственной гражданской службы РБ 1 класса.

правительствоБашкирия
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