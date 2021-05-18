В Башкирии назначили нового заместителя министра финансов

Нелли Бердина является уроженкой Уфы. Она окончила Московский технологический институт и БАГСУ при президенте Башкирии. В 1990–1991 годах — специалист сектора по контролю за ценами в службе быта Госкомитета по ценам. После, до 1998 года, работала в отделе по надзору за соблюдением законодательства на фондовом рынке и рынке ценных бумаг Государственного комитета Башкирии по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. С 1998 по 2010 год Нелли Бердина была главным специалистом, а затем начальников правового отдела Комиссии РБ по рынку ценных бумаг. С 2010 года работает с Минфине Башкирии.