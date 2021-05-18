Суд Уфы рассмотрит дело против лидера партии КПРФ в Башкирии Юнира Кутлугужина

Суд Уфы рассмотрит дело против лидера партии КПРФ в Башкирии Юнира Кутлугужина
Суд Уфы рассмотрит дело против лидера партии КПРФ в Башкирии Юнира Кутлугужина
Сегодня, 14:57ПолитикаАнна КононоваФото: Instagram Рустама Хафизова
Завтра, 19 мая, Октябрьский районный суд рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении руководителя регионального отделения партии КПРФ Юниру Кутлугужина. Его обвиняют в организации несанкционированного мероприятия.

Дело рассмотрит судья Елена Шафикова. Отметим, что по данной статье предусмотрено наказание для граждан в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест до 10 суток; для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 70 до 200 тысяч рублей.

Напомним, 1 мая, в День труда, сторонники КПРФ прибыли на площадь имени Ленина, чтобы возложить цветы к памятнику. Однако сотрудники полиции, прибывшие на место, составили протокол о нарушении правил организации публичного мероприятия в отношении лидера партии Юнира Кутлугужина. Он заявил, что никакого митинга не было и назвал действия полицейских анизаконными.

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