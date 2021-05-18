Суд Уфы рассмотрит дело против лидера партии КПРФ в Башкирии Юнира Кутлугужина

Дело рассмотрит судья Елена Шафикова. Отметим, что по данной статье предусмотрено наказание для граждан в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест до 10 суток; для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 70 до 200 тысяч рублей.