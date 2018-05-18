Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину новое правительство страны
Кто ушел и кто приходит в новый кабинет министров России.
Сегодня на встрече с президентом Владимиром Путиным Дмитрий Медведев представил ему состав нового правительства страны. Указ о структуре правительства Владимир Путин подписал ранее.
Всего в правительстве будет 10 вице-премьеров, в том числе один первый вице-премьер, сообщает «КоммерсантЪ»:
Первый вице-премьер — Антон Силуанов
Вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова
Вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец
Вице-премьер по строительству — Виталий Мутко
Вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак
Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов
Вице-премьер по транспорту — Максим Акимов
Вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев
Вице-премьер—глава аппарата правительства — Константин Чуйченко
Вице-премьер — Юрий Трутнев
Должности вице-премьеров покинули Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов и Александр Хлопонин.
Также Дмитрий Медведев представил кандидатуры 22 министров. Из них – половина это новые имена в правительстве (выделено жирным):
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев (ранее заместитель директора ФСБ России)
Министр здравоохранения — Вероника Скворцова
Министр иностранных дел — Сергей Лавров
Министр культуры — Владимир Мединский
Министр обороны — Сергей Шойгу
Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков (ранее руководитель Федерального агентства научных организаций)
Министр просвещения — Ольга Васильева
Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев (ранее замглавы Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами)
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа)
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
Министр цифрового развития — Константин Носков (ранее возглавлял Аналитический центр при правительстве России)
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (ранее председатель правления Россельхозбанка)
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев (ранее губернатор Тюменской области)
Министр спорта — Павел Колобков
Министр транспорта — Евгений Дитрих (ранее первый замглавы минтранса)
Министр труда и социальной защиты — Максим Топилин
Министр финансов — Антон Силуанов
Министр юстиции — Александр Коновалов
Министр экономического развития — Максим Орешкин
Министр энергетики — Александр Новак
Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов (ранее губернатор Амурской области)
Владимир Путин согласился с предложениями Медведева, сообщает «Российская газета».