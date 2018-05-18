Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину новое правительство страны

Сегодня на встрече с президентом Владимиром Путиным Дмитрий Медведев представил ему состав нового правительства страны. Указ о структуре правительства Владимир Путин подписал ранее.

Всего в правительстве будет 10 вице-премьеров, в том числе один первый вице-премьер, сообщает «КоммерсантЪ»:

Первый вице-премьер — Антон Силуанов

Вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова

Вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец

Вице-премьер по строительству — Виталий Мутко

Вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак

Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов

Вице-премьер по транспорту — Максим Акимов

Вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев

Вице-премьер—глава аппарата правительства — Константин Чуйченко

Вице-премьер — Юрий Трутнев

Должности вице-премьеров покинули Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов и Александр Хлопонин.

Также Дмитрий Медведев представил кандидатуры 22 министров. Из них – половина это новые имена в правительстве (выделено жирным):

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев (ранее заместитель директора ФСБ России)

Министр здравоохранения — Вероника Скворцова

Министр иностранных дел — Сергей Лавров

Министр культуры — Владимир Мединский

Министр обороны — Сергей Шойгу

Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков (ранее руководитель Федерального агентства научных организаций)

Министр просвещения — Ольга Васильева

Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев (ранее замглавы Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами)

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа)

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров

Министр цифрового развития — Константин Носков (ранее возглавлял Аналитический центр при правительстве России)

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (ранее председатель правления Россельхозбанка)

Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев (ранее губернатор Тюменской области)

Министр спорта — Павел Колобков

Министр транспорта — Евгений Дитрих (ранее первый замглавы минтранса)

Министр труда и социальной защиты — Максим Топилин

Министр финансов — Антон Силуанов

Министр юстиции — Александр Коновалов

Министр экономического развития — Максим Орешкин

Министр энергетики — Александр Новак

Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов (ранее губернатор Амурской области)