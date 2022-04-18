Хабиров объявил масштабные перестановки и назначения: кто есть кто во власти Башкирии

Хабиров объявил масштабные перестановки и назначения: кто есть кто во власти Башкирии
Хабиров объявил масштабные перестановки и назначения: кто есть кто во власти Башкирии
Сегодня, 14:05ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1MI
Мэры превратились в министров, министры со статусом стали вице-премьерами, а кто-то даже вернулся на прежние должности. О перестановках заявили на оперативке в правительстве Башкирии 18 апреля.

Начало сегодняшней оперативки в правительстве Башкирии было чрезвычайно богато на важные назначения и кадровые перестановки. Можно сказать, что во власти Башкирии произошли серьезные рокировки. Рассказываем о назначениях за несколько минут.

Первым, кто на сегодняшней оперативке получил повышение, стал еще вчера вице-премьер Башкирии Азат Бадранов. Его на оперативке назначили первым вице-премьером, в задачи которого также будет входить кураторство общественно-политического блока.

Следующее назначение не лишило чиновника предыдущей должности, а к прежнему посту прибавило еще более высокий. Речь идет о назначении министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой на пост вице-премьера, Игтисамовой предстоит курировать социальный блок, то есть контролировать работу министерства здравоохранения, а также министерства труда и социальной защиты населения.

До сегодняшней оперативки в правительстве бывший министром экологии Урал Искандаров стал помощником главы Башкирии Радия Хабирова, а его пост в качестве исполняющего обязанности министра экологии региона занял Нияз Фазылов, ранее уже работавший в данном министерстве, но некоторое время занимавшийся вопросами предпринимательства.

Незадолго до оперативки стало известно о том, что пост мэра Сибая покинул Рустем Афзалов, а уже на самой оперативке стало известно о том, что теперь экс-мэр Сибая возглавит новое министерство предпринимательства и туризма Башкирии. Место Афзалова в качестве исполняющего обязанности мэра города Сибай займет Гузель Ишемгулова, которая раньше была заместителем Рустема Афзалова по социальным вопросам.

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