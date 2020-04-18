Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности из-за коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции». Документ с изменениями опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации республики.

В частности, в документ добавилась информация о необходимости использовать маски и перчатки в общественных местах, транспорте и такси. По измененным правилам, пропуска работникам действующих предприятий выдается под персональную ответственность и описывается, как правильно необходимо фиксировать факт выдачи пропуска. Уточняется, что ранее выданные работодателями справки становятся недействительными с 9:00 часов 20 апреля 2020 года. Это не касается пропусков, выданных администрациями муниципальных районов и оперативным штабом по недопущению завоза и распространения вируса.

Список организаций и перечень категорий организаций, допущенных к работе, появятся на сайте doroga02.ru.

Также в указе сообщается, что возможность поездки жителям Башкирии предоставляется лишь два раза в неделю на срок не более 90 минут. При этом, из них только одна может быть выделена для поездки на дачу или в садовый участок.

Более полным перечнем изменений можно ознакомиться здесь.