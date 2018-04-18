В администрации Уфы появился аудитор

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Депутаты проголосовали единогласно за введение новой должности.
Такое решение принял городской совет депутатов сегодня, 18 апреля, на своем заседании. Должность аудитора контрольно-счетного органа ревизионной комиссии уфимской администрации получила Елена Корбан, за нее проголосовали все депутаты единогласно.
Сейчас она пока занимает должность заместителя начальника уфимского финуправления. В связи с чем понадобилась новая должность и почему ранее обходились без нее, пока не ясно.
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Елена Корбан
Фото: ufacity.info
Также спикер горсовета Валерий Трофимов настоятельно призвал всех депутатов субботний день 21 апреля потратить на общее благое дело – принять участие в субботнике. Так и сказал:
- Не просто призываю, а настоятельно призываю.
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