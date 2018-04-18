В администрации Уфы появился аудитор

Такое решение принял городской совет депутатов сегодня, 18 апреля, на своем заседании. Должность аудитора контрольно-счетного органа ревизионной комиссии уфимской администрации получила Елена Корбан, за нее проголосовали все депутаты единогласно.

Сейчас она пока занимает должность заместителя начальника уфимского финуправления. В связи с чем понадобилась новая должность и почему ранее обходились без нее, пока не ясно.

Елена Корбан Фото: ufacity.info

Также спикер горсовета Валерий Трофимов настоятельно призвал всех депутатов субботний день 21 апреля потратить на общее благое дело – принять участие в субботнике. Так и сказал: