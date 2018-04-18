Башкирия была упомянута в докладе Минченко о риске протестов в стране

В докладе, подготовленном коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг», определены основные риски для нынешних федеральных властей в плане возможных протестных акций населения страны. Согласно проведенной аналитической работе если в стране в ближайшие время возможны подобные протесты, то случатся они (если случатся), скорее всего, по одной из следующих причин:

- Экология;

- Обманутые дольщики;

- Обманутые вкладчики банков;

- Техногенные катастрофы.

В докладе также подробно проанализировано, каким образом власти обычно реагируют на подобные протесты, с помощью каких инструментов нивелируют их эффект и насколько применение этих инструментов оправдано и эффективно.

По каждой из возможных причин вероятных протестов экспертами приведены конкретные примеры. В частности, по самой актуальной, по мнению специалистов, теме – экологической – рассмотрена ситуация с протестами жителей Уфы против строительства и последующей эксплуатации деревообрабатывающего предприятия «Кроношпан».

- Действия общественников против строительства завода по переработке древесины начались в 2012 году. Сейчас ведется активная деятельность группы в соц.сетях (группа в ВК 20 000 чел). Кроме того, периодически общественники организовывают уличные акции, - говорится в докладе.