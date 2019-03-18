«Радий, ты не контролируешь ситуацию», - блогер Исаев ответил Хабирову

Сегодня, 18 марта, московский блогер и политолог Никита Исаев выставил на своем канале в Youtube видеорепортаж, в котором прозвучало немало резких высказываний в адрес врио главы Башкирии Радия Хабирова.

- Полный бардак и безобразие в Республике Башкортостан. Я с трудом себе представляю, как исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров способен не просто контролировать ситуацию, но и просто даже выиграть выборы. Радий, ты не контролируешь ситуацию! – так обратился Никита Исаев к руководителю Башкирии.

Нужно отметить, что содержание репортажа, опубликованного Никитой Исаевым, кардинально отличается от видеосюжетов на тему его визита в Сибай, которые появились ранее. В них сообщалось, что Исаев обратился в соцсетях в жителям Сибая, призвав их к протесту и назвав при этом моральными разложенцами и трусами. А после этого, во время его встречи с жителями санитарной зоны возле Сибайского карьера, возникла словесная перепалка с несколькими крепкими мужчинами. Сначала Исаеву предложили взять детскую лопатку и пойти чистить карьер, а затем осыпали его мукой.

В конце своего репортажа на сей раз Исаев весьма угрожающим тоном пообещал еще вернуться к этой теме.

- Я знаю, что во многих регионах происходят похожие события, но Башкирия – особое место, поверьте мне, - уточнил блогер. – Когда тебя блокируют автомобилями, создают аварии, нападают на людей, обвиняют в чем угодно – в национализме и еще в какой-нибудь фигне, штампуют левые фейки, левые страницы, придумывают за меня какие-то заявления, - это какие-то 90-ые годы, очевидно. Страна, видимо, туда вместе с Башкортостаном погружается либо один Башкортостан. Но терпеть я этого точно не буду, я этого не оставлю, исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров. Будем встречаться регулярно!

Тем временем сегодня на оперативном совещании правительства Башкирии Радий Хабиров также высказал свое мнение о скандале с визитом Исаева в Сибай.

- Не прекращаются попытки различных политологов, которые якобы выступают в защиту сибайцев, а на самом деле приезжают попиариться за счет наших проблем, - отметил Хабиров. - Я еще удивлен, что с ним так мягко обошлись, а не вываляли в перьях после того, что он написал о жителях города в соцсетях. Надо прекращать всю эту историю. Пусть все эти политологи не лезут со своими гриппозными носами к нам!