Ирек Ялалов о деле Александра Филиппова: Мы хотели как лучше

По уголовному делу в отношении бывших чиновников мэрии Александра Филиппова и Марата Гареева, обвиняемых в превышении полномочий при расселении ветхого и аварийного жилья из-за наложения двух программ, дал показания ключевой свидетель – экс-глава администрации Уфы, а ныне сенатор Ирек Ялалов. Он заявил, что запрета, равно как и разрешения на наложение программ со стороны Фонда содействия реформирования ЖКХ не было, и неоднократно подчеркивал, что главная задача мэрии – «спасти граждан» из аварийного жилфонда, «все остальное – вторично». Также он посетовал на нечеткие правила реализации федеральных программ.

Сегодня, 18 марта, в Октябрьском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-начальника управления капстроительства администрации города Марата Гареева.

По версии следствия, чиновники из личной заинтересованности включали в адресную программу по переселению 2013-2017 годов, финансируемую из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд), республиканского и муниципального бюджетов, аварийные дома, ранее переданные застройщикам по договорам развития застроенных территорий (РТ). Ветхое жилье расселялось за счет программы.

Позже муниципалитет взыскивал с застройщиков компенсации понесенных затрат. По договорам развития муниципалитет также безвозмездно предоставлял строительным компаниям участки в аренду или собственность. Ущерб от этих действий следствие оценило в 1,6 млрд рублей. После начала разбирательства город вернул Фонду 516 млн рублей, потраченных на расселение.

Член Совета Федерации Ирек Ялалов (занимал пост главы города с начала 2012 года по сентябрь 2018 года) пришел в суд со своим адвокатом Ильнуром Салимьяновым, который в 2014 году представлял интересы сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова в деле о приватизации и продажи акций БашТЭКа. Допрос Ялалова длился четыре часа без перерыва. Бывший глава администрации сообщил, что ему было известно о включении аварийных домов с территорий, подлежащих развитию за счет застройщиков, в региональную адресную программу.

– Это был достаточно общий тренд по стране. Насколько нам известно, на всевозможных градостроительных форумах эта тема неоднократно звучала на уровне РФ и на федеральных площадках, что в рамках градостроительного развития городов есть такой опыт совмещения программ. Это один из удачных ходов. Для того, чтобы подготовить площадку для комплексной застройки, особенно в исторических частях города, где много ветхого и аварийного жилья, допускалось совмещение программ по договорам развития территории плюс муниципальных, региональных или федеральных программ, – рассказал Ирек Ялалов.

По его словам, никакого прямого разрешения или запрета на их совмещение не было. Неоднократно проводились проверки со стороны федеральных, республиканских органов власти, которые не выявили нарушений. Кроме того, республика и Уфа не раз поощрялись Фондом дополнительными средствами за успешное выполнение адресной программы по переселению.

Исходя из практики, Ялалов отметил, что нет ни одного застройщика в Уфе, у которого бы не возникло каких-то проблем на участках, где есть хотя бы один частный объект недвижимости, будь то погреб, гараж или жилой дом. «Градостроительная политика города — проблема на проблеме», отметил бывший мэр. По его мнению, если бы застройщик, который должен был расселить жилье, ушел с участка, аварийные дома, не включенные в адресную программу, оказались бы брошенными.

– Уважаемый высокий суд, я прошу учесть, что в соответствии со 131 ФЗ администрация города Уфы обязана заниматься вопросами расселения ветхого и аварийного жилья. Как только дом признается ветхим и аварийным, его немедленно надо расселить, немедленно. Потому что признание дома ветхим и аварийным создает угрозу жизни и здоровью граждан, которые там проживают. Я не могу сказать, что любой ценой, но задача муниципалитета – расселить ветхое и аварийное жилье, – обратился Ялалов к суду.

Он сообщил, что Уфа является одним из лидеров в стране по количеству ветхого и аварийного жилфонда. Больше 20 тысяч домов деревянные или комбинированные.

– Это громадная проблема для города. Я только могу предполагать, что мои коллеги из лучших побуждений занимались этими вопросами. Снос ветхого и аварийного жилья находился на жесточайшем контроле прокуратуры города, – подчеркнул Ялалов.

В ходе заседания выяснилось, что сомнения в правильности включения в региональную адресную программу аварийных домов с территорий, подлежащих развитию, возникли еще в 2013 году. Тогда МУП «Центр недвижимости» направило в адрес бывшего начальника правового управления мэрии Руслана Тухватшина и экс-начальника УКС Марата Гареева письмо с просьбой дать правовую оценку наложению двух программ. Тухватшин написал ответное письмо, в котором просил исключить спорные аварийные дома из адресной программы.

Экс-мэр заявил, что не помнит писем, сославшись на то, что это была внутренняя переписка между структурными подразделениями. «Если бы такой документ был написан на имя Александра Анатольевича, я думаю, он показал бы мне его», выразил мнение Ирек Ялалов.

Адвокат Алексей Зеликман огласил письмо Ялалова председателю наблюдательного совета Фонда содействия реформирования ЖКХ Сергею Степашину, написанное в 2014 году. В нем говорится, что у правоохранительных органов в Уфе уже в то время возникали вопросы о целевом использовании бюджетных средств на расселение аварийных домов по договорам о развитии за счет адресной программы. В оправдание глава города пишет, что хоть расселение объектов недвижимости и является обязательством заказчиков — застройщиков, они не всегда способны выполнить свои обязательства, что влечет затягивание сроков и опасность для жизни самих жителей. В заключение Ирек Ялалов просит разъяснить, можно ли включать такие дома в республиканскую программу и расселять за счет средств Фонда. Подтверждая подлинность письма, Ялалов отметил, что подпись под ним очень похожа на его.

В ответ на это письмо в Фонде ответили, что федеральные средства предоставляются при условии софинансирования из бюджета региона и муниципалитета, допускаются также внебюджетные средства. В результате республикой было принято решение, что программа реализуется правильно.

«По крайней мере, никаких запрещающих документов я не видел», - уточнил Ялалов.

Прокурор зачитал приказ Минстроя России от 2013 года, согласно которому для реализации договоров РТ после предоставления участка застройщику рекомендуется обеспечить его использование для строительства стартового дома для переселения граждан. В ответ экс-мэр заявил, что приказы и постановления любого федерального ведомства носят лишь рекомендательный характер для муниципалитета и необязательны к исполнению. И еще раз подчеркнул, что «главная задача муниципалитета – расселить аварийное жилье, все остальное вторично». «Задача эта, может быть, высокопарно звучит, спасти граждан», отметил Ялалов.

Как рассчитывался размер ущерба в размере 516 млн рублей, которые в 2017 году мэрия вернула Фонду, он не знает, поскольку сумма была расчетной. Также Ялалов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть, соответствует ли она размеру тех средств, которые застройщики вернули городу, чтобы компенсировать затраты по расселению.

Он пояснил, что много аварийных домов, включенных в адресную программу, массово признавались судами неаварийными по искам самих жильцов, которые были заинтересованы в том, чтобы их расселил застройщик. Так они могли получить больший размер компенсации. Муниципалитет расселял же очень жестко в соответствии с законом, отметил Ирек Ялалов. По его словам, раньше если в квартире были прописаны 15 человек, они могли получить 15 квартир, сейчас закон это запретил. Бывший глава также не в курсе того, какую сумму вернули муниципалитету застройщики по договорам развития территорий.

– На период, когда я исполнял обязанности главы, ряд исков администрации города был в судах. Ряд застройщиков уплатили в соответствии с договорами РТ. На сегодняшний день я ситуацией не владею, – пояснил он, добавив, что не может сказать, чтобы «застройщики бежали впереди паровоза и жаждали уплатить эти деньги». Как он выразился, помимо нормальных партнерских отношений работала программа понуждений через суды.

На вопрос обвинителя, причинили ли действия обвиняемых ущерб городу, Ирек Ялалов отвечать отказался.

– Я нахожусь в определенном правовом статусе, это моя добрая воля, что я сюда пришел. Я не могу оказывать давление на суд, – заявил он, намекая на свой пост сенатора.

Защита пыталась указать, что на Ялалове также лежит ответственность за исполнение адресной программы. В частности, Алексей Зеликман зачитал нормативный документ, согласно которому для включения дома в программу, признанного аварийным до 1 января 2012 года, необходима была заявка от имени главы администрации муниципалитета. Ирек Ялалов сослался на неписаное правило, что глава мэрии автоматически подписывает все документы на имя первых лиц региона.

Александр Филиппов огласил положение о первом заместителе главы администрации по ЖКХ в 2013 году, которым в то время был Владимир Дмитрюк, где говорится, что именно в его обязанности входит расселение ветхого и аварийного жилья, и он является председателем комиссии по признанию домов аварийными. В то же время в полномочия Филиппова, занимавшего пост первого заместителя по строительству, это не входило. Ирек Ялалов не смог вспомнить, у кого какие были должностные инструкции. Впрочем, он пояснил, что изначально за ветхое жилье в городе отвечал заместитель главы администрации, курирующий ЖКХ. Потом произошла корректировка, связанная с необходимостью сопутствующего масштабного строительства, и полномочия были переданы Филиппову. В каком году это произошло, бывший мэр не вспомнил.

Александр Филиппов рассказал, что ездил в Красноярск на экономический форум, где проводилось совещание по жилищному строительству. Представители Уфы приглашались, чтобы рассказать о положительном опыте по расселению аварийных домов благодаря совмещению программ развития застроенных территорий и программы Фонда. Эту информацию его бывший начальник подтвердил, при этом отметив, что слова «положительный опыт» при создавшихся условиях следует взять в кавычки, чем вызвал смех в зале суда.

– Я хорошо помню командировку, потому что до этого в Красноярк никто не ездил. Это третий-четвертый по значимости экономический форум в стране после сочинского, питерского и московского. Там должен быть представлен самый высокий уровень, – сообщил Ялалов.

Он отметил, что по стране были десятки случаев срыва программ, потому что изначально были поставлены сверхжесткие сроки по их исполнению. К примеру, мэр Москвы вообще отказался от реализации программы Фонда. «Мы пошли, хотели, как лучше», отметил Ялалов. Он посетовал, что федеральные программы в большинстве случаев не снабжены четкими правилами по их реализации. Это тормозит их исполнение и приводит к подобным правовым казусам.