Журналистский эксперимент: попытка проголосовать дважды в Уфе не удалась
После получения отрывного талона фамилия избирателя, как и положено, оказалась вычеркнута из списков.
Публицист Шамиль Валеев не смог проголосовать на «старом» участке №245 в Уфе.
- Придя на избирательный участок в школу номер 42 по улице Менделеева, 215/3, я обнаружил себя вычеркнутым из списка избирателей.
- Все правильно, спасибо, до свидания! Проверяете, что ли?, - хохотнула нервно, но в целом доброжелательно миловидная представительница УИК.
На столах заметил также белые обложки паспортов для «перворазников» и купоны на кино в «Просторе» с 50% скидкой.
После этого диалога публицист постоял в очереди за пирожками по 25 рублей, оглядел антитеррористическую рамку и сотрудников полиции и поехал голосовать на участок, выбранный на портале госуслуг раньше случайным образом.
- Зайдя в приложение госуслуги на стареньком айфоне, я нашел в уведомлениях «распечатываемую часть», которую надо было предъявить на новом участке. Чертыхнулся - случайно выбранный участок с круглым номером 50 оказался где-то на Сельско-Богородской, - сообщил редакции Шамиль Валеев.