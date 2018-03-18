Журналистский эксперимент, часть 2: Изместьев и глубокие скидки на колбасу
Публицист Медиакорсети, став через "госуслуги" мобильным избирателем, попытался проголосовать дважды. Лайфхак не удался.
После неудачной попытки проголосовать два раза, на «старом» участке по месту прописки и по случайно выбранному через «госуслуги.рф» новому участку, публицист Валеев поехал искать свое «место пребывания», чтобы отдать свой гражданский долг по-настоящему. Оно оказалось в институте имени Шолохова, ранее известном как ДК Калинина - не ближний свет ехать в Инорс!
Площадка перед институтом Шолохова была заставлена машинами, со всех сторон стекались люди - и стар, и млад, но, в основном люди возраста 50+.
На институте раньше висели таблички с именами благотворителей - директора УМПО Валерия Лесунова, который передал это здание институту, фамилия строителя «первой очереди», а также фамилия спонсора - Игоря Изместьева. Вместо третьей выгоревшее место предусмотрительно закрывала табличка из серии «снег башка попадет». Подбежавший охранник показал из-под куртки свой нагрудный шильдик «охрана», мол, чего тут снимаешь?
А если вдруг помилуют и выпустят сенатора, что будете делать, обратно вешать стыдно не будет? - пришлось его осадить. Он не нашелся, что ответить и отстал.
Народу реально много - 10-11 часов утра - активное время.
На входе висит интригующая табличка, которая обещает «глубокие» скидки на колбасу уфимской фабрики. Стала интересна их глубина.
Рамка. Полиция. В фойе много народа - та же колбасная фабрика устроила дегустацию, поставила прилавок, рядом продают выпечку и чай от местной кулинарной сети. Набор завтрак избирателя обошелся в 83 рубля: жареный беляш, пирожок с луком-яйцом, сладкий чай. Тетенька рядом покупала пирожок - но забыла дома деньги. На мое предложение угостить поначалу отнекивалась, но приняла: голосовать лучше сытым, еда на участках - самая надежная, проверенная технология. Ем пирожок, тихонько снимаю пришедших, заряжаю телефон и расправляю гаджеты - хочется сделать vr-снимок из кабинки, «не привлекая внимания санитаров».
В фойе срисовал урну «народного референдума» - какие парки развивать, проголосовал в пользу Калининского района, но не понял за что и при чем тут ИНОРС, например: Теплого озера не нашел в списке. Был 167-м. За мной еще какой-то дядька.
На участке до фига народу, очередь к каждому столу, люди робко спрашивают к кому подсаживаться, называя адреса домов и улицы-тёзки директоров уфимского моторостроительного— «Лесунова, Ферина»… В углу сидят с важным, но уже скучающим видом наблюдатели.
К моей радости для «мобильных избирателей» - отдельный столик, впереди меня семья из сих Серафимовский, они пришли с бумажными открепительными, им клеят куда-то какие-то марки из гознаковской бумаги.
Я такой - один из ста сорока трёх на участке, пояснила член УИК и попросила паспорт: больше ничего не надо было предъявлять, никаких скриншотов и распечаток. Расписался в перевернутой амбарной книге, получил портянку с именами.
Четыре кабинки с легким оперением синих нейлоновых занавесок - из такого материала делают флаги. Ощущение - находишься в примерночной, внизу - открыто, в соседней «будке» чего-то обсуждают бабка с внучкой. Треугольный «столик», привязанная ручка, бюллетень - один, но неожиданно длинный. Ставлю галочку, достаю 360-градусную камеру, наспех делаю снимок, дубль - на смартфоне. Убираю технику - я ж не аккредитовался нигде как журналист, фиг его знает какие у них инструкции и вообще давно не перечитывал законы.
У молодого-симпатичного «санитара» с овальным значком и барбершопским пробором спрашиваю - есть ли разницы между урнами №1 и №2, оказывается, нет. Бросаю в первую. На всякий случай машу рукой в камеру, прикрепленную к потолку.
Протискиваюсь через людей обратно - нужно все же узнать, насколько «глубоки» скидки на колбасу - тем более, что я недавно познакомился с новым директором этого комбината, итальянцем, и напросился на дегустацию.
Скидки оказались неглубокие - всего 10 процентов. Но я купил две палочки честно «заработанной» Колбасы Избирателя грамм по триста - всего на 600 рублей. Мою любимую испанскую колбасу «чоризо» уже успели раскупить.