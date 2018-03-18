Журналистский эксперимент, часть 2: Изместьев и глубокие скидки на колбасу

После неудачной попытки проголосовать два раза, на «старом» участке по месту прописки и по случайно выбранному через «госуслуги.рф» новому участку, публицист Валеев поехал искать свое «место пребывания», чтобы отдать свой гражданский долг по-настоящему. Оно оказалось в институте имени Шолохова, ранее известном как ДК Калинина - не ближний свет ехать в Инорс!

Площадка перед институтом Шолохова была заставлена машинами, со всех сторон стекались люди - и стар, и млад, но, в основном люди возраста 50+.

На институте раньше висели таблички с именами благотворителей - директора УМПО Валерия Лесунова, который передал это здание институту, фамилия строителя «первой очереди», а также фамилия спонсора - Игоря Изместьева. Вместо третьей выгоревшее место предусмотрительно закрывала табличка из серии «снег башка попадет». Подбежавший охранник показал из-под куртки свой нагрудный шильдик «охрана», мол, чего тут снимаешь?

А если вдруг помилуют и выпустят сенатора, что будете делать, обратно вешать стыдно не будет? - пришлось его осадить. Он не нашелся, что ответить и отстал.

Народу реально много - 10-11 часов утра - активное время.

очередь за выпечкой и колбасой не меньше предваряет очередь за бюллетенями

На входе висит интригующая табличка, которая обещает «глубокие» скидки на колбасу уфимской фабрики. Стала интересна их глубина.

какова же глубина этих скидок, спрашивают читатели Фото: Шамиль Валеев

Рамка. Полиция. В фойе много народа - та же колбасная фабрика устроила дегустацию, поставила прилавок, рядом продают выпечку и чай от местной кулинарной сети. Набор завтрак избирателя обошелся в 83 рубля: жареный беляш, пирожок с луком-яйцом, сладкий чай. Тетенька рядом покупала пирожок - но забыла дома деньги. На мое предложение угостить поначалу отнекивалась, но приняла: голосовать лучше сытым, еда на участках - самая надежная, проверенная технология. Ем пирожок, тихонько снимаю пришедших, заряжаю телефон и расправляю гаджеты - хочется сделать vr-снимок из кабинки, «не привлекая внимания санитаров».

Завтрак избирателя, 83 рубля: беляшик, пирожок с луком-яйцом и чай из пакетика

В фойе срисовал урну «народного референдума» - какие парки развивать, проголосовал в пользу Калининского района, но не понял за что и при чем тут ИНОРС, например: Теплого озера не нашел в списке. Был 167-м. За мной еще какой-то дядька.

На участке до фига народу, очередь к каждому столу, люди робко спрашивают к кому подсаживаться, называя адреса домов и улицы-тёзки директоров уфимского моторостроительного— «Лесунова, Ферина»… В углу сидят с важным, но уже скучающим видом наблюдатели.

К моей радости для «мобильных избирателей» - отдельный столик, впереди меня семья из сих Серафимовский, они пришли с бумажными открепительными, им клеят куда-то какие-то марки из гознаковской бумаги.

Я такой - один из ста сорока трёх на участке, пояснила член УИК и попросила паспорт: больше ничего не надо было предъявлять, никаких скриншотов и распечаток. Расписался в перевернутой амбарной книге, получил портянку с именами.

Четыре кабинки с легким оперением синих нейлоновых занавесок - из такого материала делают флаги. Ощущение - находишься в примерночной, внизу - открыто, в соседней «будке» чего-то обсуждают бабка с внучкой. Треугольный «столик», привязанная ручка, бюллетень - один, но неожиданно длинный. Ставлю галочку, достаю 360-градусную камеру, наспех делаю снимок, дубль - на смартфоне. Убираю технику - я ж не аккредитовался нигде как журналист, фиг его знает какие у них инструкции и вообще давно не перечитывал законы.

глубина скидки оказалась всего 10 процентов Фото: Шамиль Валеев

У молодого-симпатичного «санитара» с овальным значком и барбершопским пробором спрашиваю - есть ли разницы между урнами №1 и №2, оказывается, нет. Бросаю в первую. На всякий случай машу рукой в камеру, прикрепленную к потолку.

Протискиваюсь через людей обратно - нужно все же узнать, насколько «глубоки» скидки на колбасу - тем более, что я недавно познакомился с новым директором этого комбината, итальянцем, и напросился на дегустацию.