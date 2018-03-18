Выборы на селе в Башкирии: к полудню проголосовала уже половина избирателей

Избирательный участок №762 расположился в местной средней школе. С утра по деревне два раза проехал школьный автобус, который отвозил к избирательному участку всех желающих. В обед, когда наш корреспондент направился в школу, его не было видно.

По пути встречались односельчане, которые шутили: «Мы уже всех выбрали, вам президентов не оставили!». Даже мальчики, играющие вдоль дороги, кричали: «А моя бабушка уже проголосовала!» и называли по имени кандидата с легким башкирским акцентом.

В избирательном участке находились несколько человек: двое - за столом и двое - вдоль стены - видимо, наблюдатели. Все - местные жители.

По словам зампредседателя избирательной комиссии Разии Гиззатовой, до 13:00 уже сделали свой выбор 60 процентов жителей.

Нашему корреспонденту обрадовались: ведь не все возвращаются издалека домой ради выборов.