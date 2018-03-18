В Уфе стали пересчитывать итоги выборов на участке с КОИБ

- 388 участок - проблема по электронным подсчетам. Будут считать вручную, - такое сообщение появилось в чате рескома КПРФ в Whatsapp.

Это сообщение появилось в чате в 21.47. Уфимец Назим сообщил Медиакорсети подробности:

- Я слежу за выборами по камерам видеонаблюдения. И кто-то из членов избирательной комиссии сказал, что будут вести ручной пересчет голосов.