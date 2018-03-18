В ЦИК Башкирии рассказали, какой район голосует в республике активнее всех
Сегодня, 16:39ПолитикаНадежда Валитова
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В лидерах по явке избирателей традиционно оказались районы Башкирского Зауралья.
Сюжеты: Выборы-2018
В Центризбиркоме регулярно обновляют информацию о явке в регионе. Представители ЦИКа сообщили на недавнем брифинге, что сельские районы традиционно голосуют активнее жителей больших городов.
Явка по республике на 15.00 составляет 51,6% (это 1 млн 549 тысяч человек). Пока наиболее высокую явку показывает Бурзянский район - 71,63%. Мелеузовский район отчитался о явке 61,74% избирателей, Чекмагушевский – о 71,53%, Зилаирский – о 68,63%, Нуримановский - о 67,94%. Балтачевский – о 69,16%.
Явка по Уфе на 15.00, напомним, составляет 43,76%.
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