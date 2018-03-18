В России проголосовало больше половины избирателей - НОМ

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Об этом сообщил координатор "Национального общественного мониторинга" Роман Коломойцев.
Сюжеты: Выборы-2018
- Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 50%, - заявил федеральный координатор Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) Роман Коломойцев на онлайн-марафоне "Ночь выборов", передает РИА Новости.
- По данным наших наблюдателей, мы преодолели пятидесятипроцентный барьер на голосовании. Уже более 50% проголосовало. Это говорит о том, что явка выше, чем в 2012 году, - сообщил Коломойцев.
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