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В Башкирии «шахтерский» избирательный участок открылся на два часа раньше
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В Башкирии «шахтерский» избирательный участок открылся на два часа раньше

Сегодня, 11:24ПолитикаТатьяна МайороваФото: Fotojoin.ru
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