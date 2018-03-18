В Башкирии «шахтерский» избирательный участок открылся на два часа раньше

Избирательный участок №3147, расположенный в фойе второго этажа Учалинской филармонии, сегодня, 18 марта, начал работать не в 8 часов утра, как все остальные пункт для голосования в республике, а на два часа раньше – в 6 часов утра.

Это было сделано по просьбе шахтеров, рабочий день которых начинается как раз с 8 часов утра и продолжается 12 часов, до позднего вечера, до 20.00.