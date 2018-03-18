В Башкирии посчитали пятую часть голосов избирателей

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Но данных по явке до сих пор нет.
Сюжеты: Выборы-2018
По данным на 00.00 19 марта на сайте Центризбркома Башкири, обработано около пятой части протоколов. Владимир Путин набирает в Башкирии 78,17%, Павел Грудинин - 12,82%.
Результаты Путина за час незначительно уменьшились, Грудинина - увеличились. Но речь идет о десятых и сотых долях процента.
Данных по явке на сайте ЦИК Башкирии до сих пор нет. Последние данные - на 18.00 - говорят о том, что на выборы в республике пришли 64,86% избирателей.
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