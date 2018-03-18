В Башкирии посчитали голоса трети избирателей

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Результаты голосования изменились незначительно.
Сюжеты: Выборы-2018
В Башкирии посчитали голоса почти трети избирателей.
По данным на 01.00 местного времени на сайте cikrb.ru, за Владимира Путина отдали голоса 77,89% избирателей, за Павла Грудинина - 12,82%.
За час доля голосов за Путина незначительно уменьшилась, за Грудинина - осталась такой же.
Часом ранее с промежуточными итогами голосования на выборах президента России на 22:00 московского времени ознакомили в НОМ.
По результатам обработки 45% протоколов в рамках альтернативного подсчёта голосов "Национальный общественный мониторинг" дал такие цифры:
1. Владимир Путин - 72,85%
2. Павел Грудинин - 14,72%
3. Владимир Жириновский - 6,91%
4. Ксения Собчак - 2,61%
5. Григорий Явлинский - 1,06%
6. Борис Титов - 0,72%
7. Сергей Бабурин - 0,66%
8. Максим Сурайкин - 0,47%
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