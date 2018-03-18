В Башкирии не смогли назвать явку через 2,5 часа после закрытия участков

На сайте cikrb.ru по состоянию на 22.30 невозможно узнать количество избирателей,проголосовавших на выборах президента России. Скриншот соответствующей страницы вы видите на экране.

Ранее в течение дня в ЦИК Башкирии на брифингах информацию о явках доводили до журналистов оперативно, через полчаса - в разные временные интервалы. То есть данные на 10.00 озвучили через 45 минут, на 12.00, на 15.00 и на 18.00 - чуть ранее.