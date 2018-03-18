В Башкирии наблюдатели подводят результаты по жалобам и нарушениям

Говорить о конкретных цифрах и оценках еще рано, это будет возможно ближе к утру после подведения предварительных данных. Пока на брифинге рассказали о некоторых видах жалоб и нарушений, зафиксированных в ходе выборов.

- Выборы проходили кроме всего прочего в специальных местах - СИЗО, психиатрической больнице и других. В них нарушений не выявлено. Были разные жалобы. Например, на то, что на одном из участков кого-то угощают чаем и конфетами, якобы, таким образом, подкупая избирателей. Была жалоба на вброс - этот ролик все видели, это в итоге оказалось тестированием, - говорит зампредседателя общественной палаты Олег Галин.

- Я был на том участке и меня чаем не угостили, даже обидно, - пошутил в ответ на предыдущую реплику председатель президиума коллегии "Гильдии российских адвокатов по РБ" Валерий Аббасов. По его словам, конечно, нарушения были. Но и были оперативные решения проблем. В целом, по словам Аббасова, можно сказать, что выборы состоялись.