Центризбирком Башкирии: явка на 12.00 составила почти 30%

По ситуации на 12 часов дня сегодня, 18 марта, в Башкирии проголосовали 899 577 человек – это 29,67%. Напомним, всего их 3 млн 31 тысяча человек. Об этом сообщили на очередном брифинге в Центризбиркоме республики буквально несколько минут назад.

По словам представителя ЦИК РБ, традиционно больше всего идут на выборы жители сельских районов. Высокую явку показывают жители Балтачевского, Илишевского, Федоровского районов. Для сравнения. На выборах президента 2012 года за аналогичный период проголосовали 24%.

В ЦИКе отмечают, что жители республики активны в голосовании. При этом в комиссию пока не поступала информация о нарушениях в ходе голосования. Примечательно, что в ЦИКе до сих пор не уточнили информацию о судьбе подставных наблюдателей от штаба Ксении Собчак и КПРФ.