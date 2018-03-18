Штаб Ксении Собчак запутался в ситуации с «подставными» наблюдателями в Уфе

Доверенное лицо Ксении Собчак в Уфе Луиза Усманова заявила, что выборы в Башкирии проходят без нарушений. И о том, что наблюдателей от штаба кандидатов не пускали на участки, она не знала и будет разбираться в этом.

- Я была в Москве, вернулась недавно и узнала об этом пару минут назад, - заявила она на брифинге в пресс-центре «Выборы 2018». На уточняющие вопросы журналистов Усманова отвечать отказалась, заявив, что эту информацию в штабе будут проверять и разбираться.

Между тем в редакцию Медиакорсети от имени заместителя председателя регионального штаба Ксении Собчак Эрика Королева днем поступило письмо, в котором он сообщил, что сведения о фейковых (поддельных) наблюдателях и членах избирательных комиссий от кандидата Собчак поступили с сотен участков.

- Настоящие наблюдатели и члены избирательной комиссии, направленные кандидатом Собчак К.А. остаются на улице в лучшем случае, а в худшем их объявляют провокаторами, нарушителями общественного порядка и их забирает полиция, - сообщил Эрик Королев.

- Нашим региональным штабом были подготовлены новые решения для настоящих наблюдателей и членов избирательных комиссий, которые отменяют деятельность самозванцев, - добавил он. - Но эти новые решения не принимаются с объяснением, что в реестр избирательных участков заносятся те, кто первыми подал направления.

Эрик Королев присутствовал в зале пресс-центра, когда прозвучало заявление о том, что доверенное лицо Ксении Собчак о «подставных» наблюдателях ничего не знает.

Недоумевающие журналисты попросили его прокомментировать ситуацию. Однако он делать это отказался, заявив, что не имеет полномочий давать комментарии.

Позже источник на условиях анонимности пояснил журналисту, что, возможно, списки наблюдателей от Ксении Собчак были заранее «слиты» руководителем ее регионального штаба. Проверить эти сведения невозможно, руководитель штаба в течение дня недоступен для связи.

Сегодня другой представитель Ксении Собчак на выборах в Башкирии Алексей Молокин представил другую точку зрения на ситуацию с «подставными» наблюдателями.