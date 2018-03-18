Штаб Бориса Титова в Уфе: Нарушений мы не нашли

Представители уфимского штаба кандидата в президенты Бориса Титова сказали, что на участках в Башкирии не зафиксировали ни одного нарушения. При этом представители кандидата были на всех участках.

- Наша главная задача заключалась в том, чтобы нас услышали и узнали о нашей программе. Однако после выборов мы и дальше продолжим в Башкирии работу, - сообщила представитель Бориса Титова в Башкирии Алла Кузьмина на брифинге в пресс-центре "Выборы-2018".