Представители штаба Яблока в Уфе: против оппозиции работает огромная машина
Сегодня, 20:15ПолитикаМарат Гареев
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Среди нарушений наблюдатели кандидата выделили фейковых наблюдателей.
Сюжеты: Выборы-2018
Официальный представитель кандидата в президенты Григория Явлинского Артур Асафьев сообщил, что наблюдатели от Явлинского из нарушений на выборах главным образом фиксировали фейковых наблюдателей.
Также Асафьев упомянул массовые отключения мобильных телефонов наблюдателей от Алексея Навального.
- Сейчас против оппозиции работает огромная машина. Это и новые методы, и новые технические средства. Если говорить о блокировке телефонов, то раньше такое мы могли наблюдать в Москве, сегодня такое практикуется уже в регионах, - сказал Артур Асафьев на брифинге в пресс-центре "Выборы-2018".
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