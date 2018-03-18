Представитель Путина в Уфе: предчувствие праздника меня не обмануло
Предвыборный штаб не нашел нарушений в ходе выборов.
В предвыборном штабе Владимира Путина в Башкирии считают, что выборы проходят без нарушений. А сопредседатель штаба Рамиль Бахтизин признался, что накануне у него было предчувствие праздника, и оно его не обмануло.
- Ситуация на избирательных участках нормальная, - сообщил Рамиль Бахтизин на брифинге в общественном пресс-центре в Уфе. - Никаких провокаций не выявлено.
Отдельно Бахтизин подчеркнул, что очень высокий показатель наблюдатель по явке на выборы студентов. Она, по его словам, составляет более 65%, а по некоторым вузам - под 80%.
Он также признался, что еще до выборов, когда он встречался с людьми,чувствовал, что все пойдет хорошо.
- Настроение у людей нормальное. Все хотят дальше жить, не хотят повторять ошибок нашей страны. У меня сформулировалось предчувствие праздника, и оно меня не обмануло, - сказал Рамиль Бахтизин.