Представитель Путина в Уфе: предчувствие праздника меня не обмануло

В предвыборном штабе Владимира Путина в Башкирии считают, что выборы проходят без нарушений. А сопредседатель штаба Рамиль Бахтизин признался, что накануне у него было предчувствие праздника, и оно его не обмануло.

- Ситуация на избирательных участках нормальная, - сообщил Рамиль Бахтизин на брифинге в общественном пресс-центре в Уфе. - Никаких провокаций не выявлено.

Отдельно Бахтизин подчеркнул, что очень высокий показатель наблюдатель по явке на выборы студентов. Она, по его словам, составляет более 65%, а по некоторым вузам - под 80%.

Он также признался, что еще до выборов, когда он встречался с людьми,чувствовал, что все пойдет хорошо.