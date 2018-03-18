Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Представитель Путина в Уфе: предчувствие праздника меня не обмануло
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%91%d0%b0%d1%85%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd

Представитель Путина в Уфе: предчувствие праздника меня не обмануло

Сегодня, 17:53ПолитикаРустэм Башкирцев
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Выборы 18 марта: Что надо знать избирателю в Башкирии
Тест: Несколько интересных фактов о выборах в Башкирии и не только