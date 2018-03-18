Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов проголосовал на выборах в Уфе
Сегодня, 13:10ПолитикаРустэм Башкирцев
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Он пришел на участок № 131.
Сюжеты: Выборы-2018
Очевидцы сообщили Медиакорсети, что первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов проголосовал на выборах в Уфе.
Он пришел на избирательный участок № 131 в средней школе № 16. Это сообщение очевидцы подкрепили фотографиями.
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