Национальный общественный мониторинг: В Уфе наблюдатель не допущена законно
Сегодня, 15:05ПолитикаМарат ГареевФото: Марат Гареев
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Таков комментарий на жалобу об отказе в допуске наблюдателю от штаба Ксении Собчак.
Сюжеты: Выборы-2018
На карту нарушений «Голос» поступило сообщение о том, что в Башкирии Лилию Новикову не допустили на участок в качестве наблюдателя от штаба кандидата Ксении Собчак. По словам автора обращения, у нее было соответствующее предусмотренное законодательством направление. Однако ей по прибытии на участок было устно сказано, что от штаба этого кандидата наблюдатель на участке уже присутствует.
«Национальный общественный мониторинг» сообщает, что данный отказ в допуске законен, так как участие более одного наблюдателя от кандидата (штаба, доверенного лица) в помещении одного участка не допускается в соответствии с законом.
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