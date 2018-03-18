Национальный общественный мониторинг: В Уфе наблюдатель не допущена законно

На карту нарушений «Голос» поступило сообщение о том, что в Башкирии Лилию Новикову не допустили на участок в качестве наблюдателя от штаба кандидата Ксении Собчак. По словам автора обращения, у нее было соответствующее предусмотренное законодательством направление. Однако ей по прибытии на участок было устно сказано, что от штаба этого кандидата наблюдатель на участке уже присутствует.