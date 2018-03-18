Как готовы избирательные участки в Башкирии для голосования инвалидов

Как сообщила пресс-секретарь минсоцзащиты Башкирии Роза Кузьменко, большинство избирательных участков расположено на первых этажах зданий, на вторых - лишь 227. По сравнению с 2016 годом количество таких участков сократилось на 45 единиц.

Каждый второй участок, по словам Кузьменко, оснащен пандусом, каждый пятый - специальными настилами для инвалидов со слабым зрением и слепых, а также кнопками вызова.

В регионе составили почти 8 тысяч паспортов маршрутов до участков для избирателей-инвалидов. Также им предоставлена возможность проголосовать на дому.

Для слепых организовано шесть специализированных участков - по два в Уфе и Белебее, а также в Стерлитамаке и Белорецке.

Всего в Башкирии проживает 267,5 тысяч избирателей-инвалидов старше 18 лет.

Далеко не все проблемы пока решены. Как сообщил сегодня в пресс-центре первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов в РБ Флюр Нурлыгаянов, он сегодня утром лично выезжал на несколько участков. ЦИК, по его словам, обозначил их как наиболее доступны для инвалидов, однако на месте есть проблемы.

- На первом же специализированном участке для слепых на ул. Кустарной я столкнулся с проблемой, - рассказал Нурлыгаянов. - Я подъехал на машине, парковочное место было занято другим автомобилем, кнопка вызова для того, чтобы помочь мне достать коляску из багажника, не работала. Тактильная плитка в здании была занята кофемашинами и другими посторонними предметами. Попасть на второй этаж я не смог.