Эксперты: Жириновский набрал меньше, чем раньше, потому что постарел

- Результаты не удивили. Среди кандидатов был явный лидер, он и набирает максимальное количество голосов, это Владимир Путин. На втором месте Грудинин - тоже неудивительно. Он провел свою кампанию и занял свое место. Результаты третьего места Владимира Жириновского, точнее, снижение результатов, он раньше больше получал, объясняется двумя факторами. Во-первых, неоднозначная кампания, свидетелями которой мы все были совсем недавно. Ну и во-вторых, конечно же, имеет место тот факт, что он стал более старым, это тоже повлияло на результат, - поделился своими мыслями эксперт Дмитрий Михайличенко.