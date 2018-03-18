Эксперты: новшества президентской кампании-2018 - интернет и таргетинг

В пресс-центре "Выборы-2018" эксперты высказались по поводу завершившихся в Башкирии и пока еще проходящих в стране выборов главы государства.

Кроме всего прочего эксперты отметили некоторые отличия сегодняшних выборов и в целом прошедшей кампании по сравнению с тем, как это все было раньше. В частности, отметили применение новых коммуникационных средств, прежде всего, активное использование интернета.

- Также хотелось бы отметить и то из нового, что бросается в глаза, это доведение информации во время кампаний до различных групп избирателей, прежде всего, с помощью различных инструментов интернета, - говорит эксперт Светлана Парфенова.

Также по ее мнению, сложившийся ажиотаж, связанный с привлечением людей на избирательные участки (повышение явки - прим. авт.) - это положительный момент, так как, по мнению эксперта, этот ажиотаж не доводится сверху, а инициируется самими людьми.