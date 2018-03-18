Эксперт: Путин победил, потому что у него эффективные менеджеры

- Грудинин и Собчак проиграли еще по двум причинам. Во-первых, на местах, в регионах не было лидеров общественного мнения (блогеров, топовых журналистов, общественников - прим. авт.), однозначно их поддерживающих и продвигающих. Во-вторых, в их командах по сути не было эффективных менеджеров, которые были способны эффективно организовать весь процесс кампании: обучить наблюдателей, расставить их по участкам, провести пиар-кампании необходимые и другие все необходимые действия. Ну не было у них таких людей, - говорит эксперт Владимир Савичев.