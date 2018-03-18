Данные экзит-пуллов: Владимир Путин побеждает в первом туре

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Два социологических центра сообщили данные своих исследований о результатах голосования.
Сюжеты: Выборы-2018
Владимир Путин выигрывает выборы в первом туре, об этом говорят данные экзит-пуллов ФОМ – Путин набрал 77% голосов избирателей и ВЦИОМ - 73,9%. О них сообщила meduza.io.
При этом явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 18.00 по московскому времени составила 59,93%, сообщает ЦИК РФ на своем телеграмм-канале.
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