Данные экзит-пуллов: Владимир Путин побеждает в первом туре

Владимир Путин выигрывает выборы в первом туре, об этом говорят данные экзит-пуллов ФОМ – Путин набрал 77% голосов избирателей и ВЦИОМ - 73,9%. О них сообщила meduza.io.

При этом явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 18.00 по московскому времени составила 59,93%, сообщает ЦИК РФ​​​ на своем телеграмм-канале.