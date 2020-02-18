Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева ответила на вопрос о двойном гражданстве

Депутат Госдумы РФ, уфимка Инга Юмашева через соцсети сообщила своим избирателям, что не имеет иностранного гражданства. Как выяснилось, недавно в свой адрес бывшая телеведущая получила обращение с такой просьбой. Автор обращения объяснил подобную заинтересованность «с озабоченностью инициативных граждан вопросом иностранного гражданства у депутатов в связи с предстоящими изменениями в Конституции» России.

Инга Юмашева отметила, что ей скрывать нечего и у нее не имеется ни двойного гражданства, ни вида на жительство или иного документа, дающего право на проживание за границей.

Отметим, что в начале октября прошлого года ФБР задержало Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка. Более часа ее допрашивали в отдельной комнате. 34-летняя парламентарий прибыла туда по рабочим вопросам.