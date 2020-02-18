Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева ответила на вопрос о двойном гражданстве
Член партии «Единая Россия» публично поклялась, что не имеет иностранного гражданства.
Депутат Госдумы РФ, уфимка Инга Юмашева через соцсети сообщила своим избирателям, что не имеет иностранного гражданства. Как выяснилось, недавно в свой адрес бывшая телеведущая получила обращение с такой просьбой. Автор обращения объяснил подобную заинтересованность «с озабоченностью инициативных граждан вопросом иностранного гражданства у депутатов в связи с предстоящими изменениями в Конституции» России.
Инга Юмашева отметила, что ей скрывать нечего и у нее не имеется ни двойного гражданства, ни вида на жительство или иного документа, дающего право на проживание за границей.
Отметим, что в начале октября прошлого года ФБР задержало Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка. Более часа ее допрашивали в отдельной комнате. 34-летняя парламентарий прибыла туда по рабочим вопросам.
Напомним, в последнем послании к Федеральному собранию президент страны Владимир Путин заявил о необходимости внесения некоторых поправок в главный документ страны – в Конституцию. Согласно одному из правок, будущий президент, а также главы регионов, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства.