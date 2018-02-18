В Госсобрании Башкирии новый депутат

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Вакантный мандат был передан единороссу Тагиру Гизатуллину.
Глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев передал вакантный мандат депутата Госсобрания Башкирии Тагиру Гизатуллину. Вручение удостоверения было приурочено к очередному заседанию Центризбиркома.
Тагир Гизатуллин родился 15 октября 1985 года в Уфе. Окончил уфимский медицинский университет по специальности «Лечебное дело». С 2009 года стал членом молодёжной палаты РБ, в этом же году устроился работать в ГКБ №18 врачом-психиатром. Год избран председателем общественной палаты Башкирии.
Тагир Гизатуллин один из немногих в чьей биографии на сайте Госсобрания есть информация о национальности, он башкир.
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