В Госсобрании Башкирии новый депутат

Тагир Гизатуллин родился 15 октября 1985 года в Уфе. Окончил уфимский медицинский университет по специальности «Лечебное дело». С 2009 года стал членом молодёжной палаты РБ, в этом же году устроился работать в ГКБ №18 врачом-психиатром. Год избран председателем общественной палаты Башкирии.