В Башкирии глава Архангельского района уходит в отставку

Сегодня, 18 января, руководитель администрации Архангельского района Ильшат Аминев ушел в отставку. Он занимать должность главы района на протяжении полутора лет. Об этом сообщает издание ProUfu.ru.

Напомним, в марте 2020 года чиновник попал в новостную повестку дня из-за своего отпуска. В редакцию Медиакорсети тогда поступали обращения от возмущенных жителей районов республики, главы которых, по словам местных жителей, в начале марта успели съездить в отпуск за границу. Речь шла, в частности, о главе Архангельского района. — Добрый день! По информации из Архангельского района, глава района Аминев, который в начале марта ездил в отпуск во Вьетнам, свободно перемещается по району, бывает в администрации. Получается, игнорирует карантин? — сообщила Алина Г. За несколько дней до этого местные жители пожаловались на качество питания в школах. Об этом говорил на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров, однако чиновник на связь с руководством не выше, так как находился в отпуске.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter