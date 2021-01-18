Мэр Уфы Сергей Греков завел аккаунты в социальных сетях

— С новой всех нас рабочей неделей. А меня - с выходом в социальные сети. С этого дня, и здесь в том числе, мы сможем вести диалог. Я постараюсь держать вас в курсе городских событий и жду от вас ответной искренности и откровенности. У нас с вами много совместных планов, впереди – много дел и событий. Пусть всё получится! — написал он на своей странице.