Мэр Уфы Сергей Греков завел аккаунты в социальных сетях

Мэр Уфы Сергей Греков завел аккаунты в социальных сетях

Вчера, 18:07ПолитикаКарина МамаеваPhoto: vk.com
Глава администрации столицы Башкирии Сергей Греков завел аккаунты в социальных сетях. Теперь к нему можно обратиться через страницы ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и Instagram.

— С новой всех нас рабочей неделей. А меня - с выходом в социальные сети. С этого дня, и здесь в том числе, мы сможем вести диалог. Я постараюсь держать вас в курсе городских событий и жду от вас ответной искренности и откровенности. У нас с вами много совместных планов, впереди – много дел и событий. Пусть всё получится! — написал он на своей странице.

Сергей Греков был избран новым мэром города на минувшем заседании Горсовета Уфы 15 января 2020 года. До этого чиновник занимал кресло мэра в роли исполняющего обязанности. В тот же день глава Башкирии Радий Хабиров призвал Грекова быть откровенным и открытым к народу.

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