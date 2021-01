Мэр Уфы Сергей Греков завел аккаунты в социальных сетях

Глава администрации столицы Башкирии Сергей Греков завел аккаунты в социальных сетях. Теперь к нему можно обратиться через страницы ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и Instagram.

— С новой всех нас рабочей неделей. А меня - с выходом в социальные сети. С этого дня, и здесь в том числе, мы сможем вести диалог. Я постараюсь держать вас в курсе городских событий и жду от вас ответной искренности и откровенности. У нас с вами много совместных планов, впереди – много дел и событий. Пусть всё получится! — написал он на своей странице. Сергей Греков был избран новым мэром города на минувшем заседании Горсовета Уфы 15 января 2020 года. До этого чиновник занимал кресло мэра в роли исполняющего обязанности. В тот же день глава Башкирии Радий Хабиров призвал Грекова быть откровенным и открытым к народу.

