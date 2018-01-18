Экс-сенатору из Башкирии Изместьеву отказали в помиловании

Прошение о помиловании бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за серию тяжких преступлений, отклонено.

Экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, который семь лет отбывает пожизненное заключение, не был внесен в список на помилование, который подавался на согласование главе государства. Об этом вчера, 17 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комиссии по вопросам помилования на территории города Москвы Марию Каннабих.

Напомним, ранее глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева утверждала, что заключение комиссии о помиловании Изместьева было положительным. При этом пожилая правозащитница сослалась на информацию, предоставленную ей адвокатами осужденного экс-сенатора. Но судя по всему, Людмилу Алексееву ввели в заблуждение, либо она неправильно поняла предоставленную ей информацию.

Как оказалось, заседание комиссии по вопросам помилования, на котором было принято отрицательное решение по прошению Изместьева, состоялось еще 13 декабря 2017 года.

По информации комиссии, чуть ранее, в 2015 году, Изместьев уже обращался в комиссию, чтобы получить помилование, но получил отказ. А 2 февраля 2016 года ему отказал в помиловании и президент России Владимир Путин.

- Следующее прошение об освобождении Игорь Изместьев сможет подать только через 25 лет. Как правило, по таким статьям не реабилитируют, — сообщил ТАСС другой заместитель главы комиссии Александр Чистяков.