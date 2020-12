Депутат Курултая Башкирии назвал назначение врио мэра Уфы «талантливой постановкой»

Депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов в своём блоге высказался по поводу назначения врио мэра Уфы Сергея Грекова. Вчера Ишимбайского предпринимателя представил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин на заседании в Горсовете.

По словам Рустама Хафизова, Сергей Греков пришёл «поуправлять Уфой» как минимум до её 450-летия. А решение возглавить администрацию, как утверждает депутат, принял не сам — ему лично предложил глава республики Радий Хабиров. Хафизов признался, что «был наблюдателем талантливой постановки». Он также добавил, что в голосовании участвовали 27 из 36 депутатов Горсовета. Еще был момент, когда депутаты новому назначению вдруг не аплодируют, но и это господина Сидякина не смущает. Он спокойно констатирует, что человека не поздравлять нужно, а искренне посочувствовать, такое уж ему хозяйство достается, рассказал Рустам Хафизов. Напомним, парламентарий разработал законопроект о выборах мэра Уфы. По его задумке, народ должен выбирать депутатов, депутаты Горсовета — мэра из своего состава, а он в свою очередь назначать Исполком. Политологи поделились с Mkset мнением по поводу принципа выборности главы администрации города.

