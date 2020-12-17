Депутат Курултая Башкирии назвал назначение врио мэра Уфы «талантливой постановкой»

Еще был момент, когда депутаты новому назначению вдруг не аплодируют, но и это господина Сидякина не смущает. Он спокойно констатирует, что человека не поздравлять нужно, а искренне посочувствовать, такое уж ему хозяйство достается, рассказал Рустам Хафизов.