Депутат Курултая Башкирии назвал назначение врио мэра Уфы «талантливой постановкой»

По словам Рустама Хафизова, Сергей Греков пришёл «поуправлять Уфой» как минимум до её 450-летия. А решение возглавить администрацию, как утверждает депутат, принял не сам — ему лично предложил глава республики Радий Хабиров. Хафизов признался, что «был наблюдателем талантливой постановки».
Он также добавил, что в голосовании участвовали 27 из 36 депутатов Горсовета.
Еще был момент, когда депутаты новому назначению вдруг не аплодируют, но и это господина Сидякина не смущает. Он спокойно констатирует, что человека не поздравлять нужно, а искренне посочувствовать, такое уж ему хозяйство достается, рассказал Рустам Хафизов.
Напомним, парламентарий разработал законопроект о выборах мэра Уфы. По его задумке, народ должен выбирать депутатов, депутаты Горсовета — мэра из своего состава, а он в свою очередь назначать Исполком. Политологи поделились с Mkset мнением по поводу принципа выборности главы администрации города.