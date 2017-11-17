В Башкирии создали вьетнамское общество дружбы

Между Башкирией и Вьетнамом будет осуществляться взаимодействие в области промышленности, транспорта, связи, образования, туризма и спорта.

16 ноября в доме правительства подписано трехстороннее соглашение о создании консорциума «Башкирско-вьетнамское общество дружбы», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Соглашение, заключенное сроком на пять лет для развития двухсторонних связей и содействия культурному и экономическому сотрудничеству между организациями Башкирии и социалистической республики Вьетнам, подписали ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, председатель правления региональной общественной организации «Общество вьетнамских граждан в Республике Башкортостан» господин Чан Нгок Туан и генеральный директор ООО МИП УГНТУ Консорциум «Нефтегазовый центр» Ильдар Юлбарисов.