В Башкирии осужденного главу Краснокамского района все равно не накажут
Решение в отношении главы администрации Разифа Гильмуллина Краснокамский межрайонный суд вынес 8 сентября. Иск прокуратуры был удовлетворен полностью. Гильмуллина признали виновным в том, что он не представил полные данные о доходах, а совет не привлек его за это к дисциплинарной ответственности. Однако по иску истек срок давности, и депутаты уже подготовили проект документа, по которому глава администрации освобождается от всякого наказания.
- Освободить его от привлечения к дисциплинарной ответственности в связи с истечением срока давности, - говорится в проекте решения совета, который скорее всего примут на заседании 20 ноября (копия имеется в распоряжении Медиакорсети - прим.ред.).
Напомним, прокуратура провела проверку по обращению местного жителя Халита Шайбакова. Он утверждал, что в 2011 году купил за 400 тысяч рублей у Разифа Гильмуллина пасеку, расположенную в деревне Кариево. Сделка была зарегистрирована, но через два года Гильмуллин снова продал эту же пасеку другому покупателю - ООО «Колос», которое ограничило Шайбакову доступ к собственности. Прокуратура обратила внимание в ходе проверки и на другой факт: в период с 2006 по 2011 годы Разиф Гильмуллин пользовался земельным участком, на котором расположена пасека, без оформления правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов и не указал в своей декларации о фактическом владении им.
Прокуратура вносила в совет района представление с требованием привлечь Гильмуллина к ответственности. Однако депутаты не стали этого делать, заявив, что не нашли для этого оснований. В связи с этим прокуратура и обратилась в суд.