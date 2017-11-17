В Башкирии осужденного главу Краснокамского района все равно не накажут

Глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин не понесет никакого наказания за то, что нарушил антикоррупционное законодательство. Суд признал его виновным, но по статье истек срок давности. Местный совет уже подготовил документ, по которому он освобождается от дисциплинарной ответственности.

Решение в отношении главы администрации Разифа Гильмуллина Краснокамский межрайонный суд вынес 8 сентября. Иск прокуратуры был удовлетворен полностью. Гильмуллина признали виновным в том, что он не представил полные данные о доходах, а совет не привлек его за это к дисциплинарной ответственности. Однако по иску истек срок давности, и депутаты уже подготовили проект документа, по которому глава администрации освобождается от всякого наказания.

- Освободить его от привлечения к дисциплинарной ответственности в связи с истечением срока давности, - говорится в проекте решения совета, который скорее всего примут на заседании 20 ноября (копия имеется в распоряжении Медиакорсети - прим.ред.).

Напомним, прокуратура провела проверку по обращению местного жителя Халита Шайбакова. Он утверждал, что в 2011 году купил за 400 тысяч рублей у Разифа Гильмуллина пасеку, расположенную в деревне Кариево. Сделка была зарегистрирована, но через два года Гильмуллин снова продал эту же пасеку другому покупателю - ООО «Колос», которое ограничило Шайбакову доступ к собственности. Прокуратура обратила внимание в ходе проверки и на другой факт: в период с 2006 по 2011 годы Разиф Гильмуллин пользовался земельным участком, на котором расположена пасека, без оформления правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов и не указал в своей декларации о фактическом владении им.