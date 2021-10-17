Министр ЖКХ Башкирии и депутат Курултая поссорились из-за погибшего саженца в Шакше

Министр ЖКХ Башкирии и депутат Курултая поссорились из-за погибшего саженца в Шакше
Министр ЖКХ Башкирии и депутат Курултая поссорились из-за погибшего саженца в Шакше
Вчера, 12:49ПолитикаЭлина СайфрановаФото: facebook.com
Ссора между Аланом Марзаевым и Рустамом Хафизовым произошла, как и полагается во время пандемии, удаленно, а именно на личных страницах чиновников в Фейсбуке.

В Башкирии между депутатом Курултая и исполняющим обязанности министра ЖКХ Башкирии Аланом Марзаевым возник публичный конфликт. Известно, что причиной ссоры стали погибшие саженцы в микрорайоне Шакша, которые были высажены в прошлом году в рамках акции «Зеленая Башкирия».

Так, началось все с того, что Рустам Хафизов пригласил Алана Марзаева и Радия Хабирова «посетить сквер разгильдяйства» в Шакше, однако на встречу приехал только министр ЖКХ. В частности об итогах ревизии сквера Алан Марзаев опубликовал целый пост, в котором утверждал, что с саженцами все в порядке.

— Сегодня лично убедился, что большинство саженцев живы, о чем говорит наличие на них листвы, пусть и высохшей. С прошлого года листва бы не держалась на стеблях, напоминаю, сажали их в прошлом году, — Алан Марзаев.

И после данного заверения претензии уже посыпались в сторону депутата, имя которого министр назвать отказался, однако в комментариях все сделали за него. Алан Марзаев заявил, что депутат «остался равнодушным и не сделал никаких реальных действий, чтобы обеспечить полив саженцев», в частности министр сравнил Рустама Хафизова с проходим, который «наблюдает за замерзающим на скамейке бездомным, вместо того, чтобы оказать какую-то помощь».

— Так что, дорогой депутат, я понял, что деятельность ваша сосредоточилась только на критике властей и создание в социальных сетях образа рачительного хозяина. А ведь, как депутат вы могли бы проявить инициативу и напомнить ответственным службам Администрации района о необходимости ухода за насаждениями? Если, имея депутатский мандат, человек не смог помочь саженцам, и допустил что бы они погибли, как он утверждает, то чем же он реально сможет помочь людям?)), — завершил свой панч министр ЖКХ.

Между тем, Рустам Хафизов в стороне не остался и ответил следующее:

— Если бы у нас не было такого министра — его следовало бы придумать! К старшим по домам добавились ещё и депутаты… Вот где, оказывается, настоящие прохиндеи и тунеядцы!)

Ранее мы писали, что глава Башкирии Радий Хабиров министру ЖКХ поставил «двойку» за доклад, в котором как раз подводились итоги акции «Зеленая Башкирия». Недовольство главы также было связано и с тем, что Алан Марзаев не сказал о поливе «ни слова».

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