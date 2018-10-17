Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с Игорем Сечиным

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с производственной деятельностью компании в Башкирии, также был отмечен ее значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

В том числе были упомянуты товаропроизводители республики и их участие в тендерах предприятий Роснефти по закупке товаров и услуг, и взаимодействия по подготовке кадров для Башнефти.

Напомним, свою первую рабочую поездку новоиспеченный руководитель республики совершил именно по объектам Башнефти для того, чтобы оперативно войти в курс дела. Это были сначала установка по производству водорода на Новоуфимском нефтеперерабатывающем заводе (Новойл) и биоочистные сооружения (БОС) на Уфанефтехиме. Врио главы республики отметил важность крупных предприятий, но и указал на то, что они несут ответственность перед обществом.