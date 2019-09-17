Вячеславу Пяткову пророчат отставку после пленума муфтиев Башкирии
Сегодня, 11:26ПолитикаРоман ФаткуллинФото: ИД Коммерсантъ
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Глава Совета по межконфессиональным отношениям Вячеслав Пятков уйдет в отставку после сегодняшнего пленума муфтиев республики, по информации «Коммерсантъ-Уфа».
В издании отметили, что сам Пятков предпочел это не комментировать. Он заявил, что обо всем объявит после пленума, на котором будут выбирать кандидатов на должность председателя Духовного управления мусульман республики.
Журналисты «Коммерсантъ-Уфа» также отмечают, что об отставке главы совета уже говорили на оперативном совещании у руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина, вместо него прочат Азата Фаттахова.
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