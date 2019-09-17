Радий Хабиров взял под шефство строительство бассейнов в Башкирии

По информации руководителя региона, в настоящий момент нет ни одного бассейна в 16 муниципалитетах. Обеспеченность ими он оценил в 15%.

«Плаванием занимаются более 7000 человек, но запрос значительно выше. В 6 районах строительство уже ведется», – прокомментировал свое сообщение Радий Хабиров.