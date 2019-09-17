Радий Хабиров взял под шефство строительство бассейнов в Башкирии
Сегодня, 12:11ПолитикаРоман Фаткуллин
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в правительстве республики намерены заняться строительством бассейнов.
По информации руководителя региона, в настоящий момент нет ни одного бассейна в 16 муниципалитетах. Обеспеченность ими он оценил в 15%.
«Плаванием занимаются более 7000 человек, но запрос значительно выше. В 6 районах строительство уже ведется», – прокомментировал свое сообщение Радий Хабиров.
Он также отметил, что сегодня «нашли ряд решений, как в кратчайшие сроки запустить строительство еще 16» и пообещал, что к 2024 году эта задача будет решена.
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