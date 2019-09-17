Представлен состав регионального Совета по правам человека при главе Башкирии

Сегодня, 17 сентября, в Уфе, в колонном зале министерства сельского хозяйства республики, состоялось первое заседание регионального Совета по правам человека, созданного при главе республики.

Перед началом заседания в зале были отмечены многие известные люди, имеющие репутацию лидеров общественного мнения, включая экс-кандидатов на пост главы Башкирии Владимира Барабаша, Зульфию Гайсину и Владимира Кобзева, которые приняли предложение Радия Хабирова участвовать в работе СПЧ.

На заседание Совета из Москвы прилетела также секретарь федерального СПЧ Ирина Киркора.

На встречу с ним приехал врио главы региона Радий Хабиров, который поздравил собравшихся с созданием Совета. Он сообщил, что назначил своим распоряжением председателем СПЧ Владимира Барабаша, а его секретарем – Зульфию Гайсину. Заместителем председателя стал известный общественник Вадим Беляков, занимающийся защитой прав в сфере ЖКХ.

- Мне неоднократно предлагали создать такой совет. Я отказывался. Но сегодня могу сообщить: в состав вошли 36 человек. Все вы прошли долгий путь, который закаляет,- сказал Радий Хабиров собравшимся.

По его словам. он советовался с жителями республики в соцсетях относительно состава СПЧ и выбрал наиболее активных граждан республики.

- Для меня совет - это прямой источник связи с событиями, с людьми. На вас большая ответственность, вам нужно будет донести до меня информацию о различных событиях, включая нарушения прав человека, продолжил Радий Хабиров.

Он уточнил, что в СПЧ вошли экономисты, политологи, историки, журналисты, а также «мамочки». И все они образовали консультативный совет.- Я вам дал руководителей, далее вам самим нужно работать, - подчеркнул руководитель республики.

- Я работаю 11 месяцев. При главе много советов. Мне продолжают предлагать новые советы, - сказал он также. - Совет- это для меня аргумент, что мы все люди разные, но должны быть в базовых вещах едины.

Он уточнил, что Совет в полном составе будет собираться два раза в год и рекомендовал изучить практику работы таких же правозащитных органов, а том числе при президенте России.

- Их заседания идут порой больше четырех часов. Жду и от вас доклады, - напутствовал Радий Хабиров членов СПЧ, а затем произнес, пожалуй, главные слова. - Прошу вот о чем: быть членом совета при главе - это большая ответственность. Будьте честными и объективными. Не используйте свое право не по назначению.

Практически сразу после выступления Радия Хабирова подняла руку общественница Альмира Жукова и сообщила о захвате общественной организации. Радий Хабиров предложил ей передать всю информацию свеженазначенному главе Совета Владимиру Барабашу.