На должность председателя ДУМ Башкирии выдвинули единственного кандидата
Сегодня, 16:19ПолитикаРоман ФаткуллинФото: ДУМ РБ
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Сегодня, 17 сентября, на заседании пленума Духовного управления мусульман Башкирии была выдвинута кандидатура на пост председателя, сообщается на сайте ДУМ РБ.
Сообщается, что на рассмотрение делегатов предложен единственный кандидат в лице исполняющего обязанности председателя – муфтия ДУМ РБ Айнур – хазрата Биргалина. Съезд, на котором будет выбран председатель, назначен на 16 октября 2019 года.
Ранее Медиакорсеть передавала со ссылкой на «Коммерсантъ-Уфа», что глава Совета по межконфессиональным отношениям Вячеслав Пятков уйдет в отставку после сегодняшнего пленума муфтиев республики. Пока что информация не подтвердилась.
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