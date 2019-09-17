На должность председателя ДУМ Башкирии выдвинули единственного кандидата

Сообщается, что на рассмотрение делегатов предложен единственный кандидат в лице исполняющего обязанности председателя – муфтия ДУМ РБ Айнур – хазрата Биргалина. Съезд, на котором будет выбран председатель, назначен на 16 октября 2019 года.

Ранее Медиакорсеть передавала со ссылкой на «Коммерсантъ-Уфа», что глава Совета по межконфессиональным отношениям Вячеслав Пятков уйдет в отставку после сегодняшнего пленума муфтиев республики. Пока что информация не подтвердилась.