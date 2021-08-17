Новости из мэрии, открытие ЧМ по борьбе и студенческий кампус. Итоги дня в Башкирии

В мэрии Уфы заявили о законности отказа в приеме на работу без прививки от COVID-19. Начальник отдела охраны здоровья населения Радиф Сабиров на оперативке в мэрии отметил, что предприятия города не принимают на работу без справки о вакцинации, для работодателей это является дополнительной мерой защитить коллектив от инфицирвания. На вопрос о том, насколько законен отказ в приеме не вакцинированных граждан на работу Радиф Сабиров ответил, что данная мера вполне законна и сослался на постановление от 1994 года.