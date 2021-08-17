Новости из мэрии, открытие ЧМ по борьбе и студенческий кампус. Итоги дня в Башкирии

Министерство образования одобрило проект студенческого кампуса в Уфе. Его строительство на 60% будет профинансировано из федерального бюджета. На территории кампуса, как отмечает глава республики, будут располагаться студенческие общежития, лаборатории, спортивные и культурны объекты, а также технопарк IQ-парк Сколково, на строительство которого из бюджета республики хотели выделить 250 миллионов рублей.
В мэрии Уфы заявили о законности отказа в приеме на работу без прививки от COVID-19. Начальник отдела охраны здоровья населения Радиф Сабиров на оперативке в мэрии отметил, что предприятия города не принимают на работу без справки о вакцинации, для работодателей это является дополнительной мерой защитить коллектив от инфицирвания. На вопрос о том, насколько законен отказ в приеме не вакцинированных граждан на работу Радиф Сабиров ответил, что данная мера вполне законна и сослался на постановление от 1994 года.
В Башкирии загорелся еще один мусорный полигон. В Аургазинском районе начался пожар на мусорном полигоне. Как сообщила Mkset пресс-служба МЧС Башкирии, сообщение о пожаре поступило сегодня ночью 17 августа и к утру горение было ликвидировано. При этом местные жители сообщают в соцсетях, что полигон горит до сих пор, и присылают видео, на которых виден густой дым от пожара.
Сегодня, 17 августа, состоялось открытие первого в России чемпионата мира по борьбе среди юниоров. Во время церемонии главу республики наградили почетным знаком президента UWW, Орден Дружбы получил и Ненад Лалович.
Башкирия закупит медали и ордена за 7 миллионов рублей. ГКУ Хозяйственное управление Башкирии ищет поставщика орденов, наградных знаков и медалей. Так, подрядчику необходимо будет поставить четыре ордена, выполненных из серебра 925 пробы: «Салавата Юлаева», «Дружбы народов», «Григорий Аксаков», «Генерал М. Шаймуратов». Все они комплектуются футляром, защитной упаковкой и паспортом изделия.
В Башкирии локализовали лесной пожар возле детского лагеря «Горное ущелье». Огонь не могут потушить уже три дня. Лесной пожар в Абзелиловском районе, который возник возле детского лагеря «Горное ущелье» в деревне Зелёная Поляна, локализован, сообщила пресс-служба МЧС Башкирии. Его площадь составляет 45 гектар, причём вчера сообщалось, что огонь распространился на территории в 15 гектар.