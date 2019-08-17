Горячие деньки: в Уфе горожане атакуют БашРТС из-за непомерных сумм в квитанциях
Есть примеры, когда потребление горячей воды насчитали в 20 и более раз больше реальных величин.
В последние дни офисы БашРТС в столице Башкирии переживают давно невиданный наплыв посетителей. Приходит очень большое количество людей, недовольных суммами в квитанциях за коммунальные услуги. Корреспондент Медиакорсети убедился в этом на личном опыте.
— Если в прошлом месяце у нас было около трехсот рублей за воду, то теперь сумма подскочила в несколько раз! — высказали возмущение посетители офиса БашРТС. — Когда мы стали уточнять, в чем дело, нам объяснили, что виноват человеческий фактор, якобы кто-то там у них ошибся, а мы должны платить за их ошибки!..
При этом очевидно, что так называемая «ошибка» носит слишком массовый характер. Тут уже, пожалуй, впору говорить о системном сбое в работе организации.
Потребители не исключат, что это может быть связано с переходом на прямые договора с БашРТС, который произошел в июле. Целью такой реорганизации должно было стать упрощение схемы оплаты коммунальных услуг. Однако перерасчет дал неожиданные результаты — толпы недовольных.
Как пояснили в пресс-службе БашРТС, потребителям, которые своевременно не предоставляют показания счетчиков, оплата начисляется по среднемесячным показателям, а они получаются зачастую выше реального уровня потребления. Чтобы этого не случилось, лучше не забывать своевременно отправлять показания в БашРТС - до 25 числа каждого месяца, оплату следует производить до 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым сроком пользования.