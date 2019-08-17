Горячие деньки: в Уфе горожане атакуют БашРТС из-за непомерных сумм в квитанциях

В последние дни офисы БашРТС в столице Башкирии переживают давно невиданный наплыв посетителей. Приходит очень большое количество людей, недовольных суммами в квитанциях за коммунальные услуги. Корреспондент Медиакорсети убедился в этом на личном опыте.

— Если в прошлом месяце у нас было около трехсот рублей за воду, то теперь сумма подскочила в несколько раз! — высказали возмущение посетители офиса БашРТС. — Когда мы стали уточнять, в чем дело, нам объяснили, что виноват человеческий фактор, якобы кто-то там у них ошибся, а мы должны платить за их ошибки!..

При этом очевидно, что так называемая «ошибка» носит слишком массовый характер. Тут уже, пожалуй, впору говорить о системном сбое в работе организации.

Потребители не исключат, что это может быть связано с переходом на прямые договора с БашРТС, который произошел в июле. Целью такой реорганизации должно было стать упрощение схемы оплаты коммунальных услуг. Однако перерасчет дал неожиданные результаты — толпы недовольных.